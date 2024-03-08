Удар С-300: у Чугуєві пошкоджені будинок, автовокзал, готель і магазини (фото)
У Чугуєві Харківської області внаслідок нічного ракетного удару постраждали семеро людей, зокрема дівчинка 3 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.
“8 березня близько 00:05 збройні сили рф завдали ракетний удар по центру м. Чугуїв. Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці“, — поінформувала вранці 8 березня пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними прокурорів, по місту били ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області.
Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’яти.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві Харківської області внаслідок нічного ракетного удару постраждали семеро людей, зокрема дівчинка 3 років, повідомила Харківська обласна прокуратура".