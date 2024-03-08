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Били С-300: в Чугуеве поврежден дом, автовокзал, гостиница и магазины (фото)

Происшествия 08:02   08.03.2024
Оксана Горун
Били С-300: в Чугуеве поврежден дом, автовокзал, гостиница и магазины (фото)

В Чугуеве Харьковской области в результате ночного ракетного удара пострадали семь человек, в том числе девочка 3 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«8 марта около 00:05 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по центру г. Чугуев. Поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили. Пострадали семь мирных жителей: четыре мужчины, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой потерпевшей порез ноги, медики оказали ей помощь на месте», — проинформировала утром 8 марта пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

удар по Чугуеву 8 марта 2024

По предварительным данным прокуроров, по городу били ракетой типа С-300 с территории Белгородской области.

удар по Чугуеву 8 марта 2024 7

Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.  Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти.

удар по Чугуеву 8 марта 2024 5

удар по Чугуеву 8 марта 2024 4

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 08:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве Харьковской области в результате ночного ракетного удара пострадали семь человек, в том числе девочка 3 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура".