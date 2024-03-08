Били С-300: в Чугуеве поврежден дом, автовокзал, гостиница и магазины (фото)
В Чугуеве Харьковской области в результате ночного ракетного удара пострадали семь человек, в том числе девочка 3 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«8 марта около 00:05 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по центру г. Чугуев. Поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили. Пострадали семь мирных жителей: четыре мужчины, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой потерпевшей порез ноги, медики оказали ей помощь на месте», — проинформировала утром 8 марта пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным прокуроров, по городу били ракетой типа С-300 с территории Белгородской области.
Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, прокуратура, разрушения, ракетний удар, руйнування, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве Харьковской области в результате ночного ракетного удара пострадали семь человек, в том числе девочка 3 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура".