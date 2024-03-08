Пострадал ребенок: количество раненых в Чугуеве возросло — Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского удара по Чугуеву среди пострадавших — трехлетний ребенок.

«В результате удара оккупантов по Чугуеву пострадали 5 человек, среди них трехлетний ребенок. Госпитализированы три человека. Двоим, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте», — написал Синегубов в telegram утром 8 марта.

Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых.