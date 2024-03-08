Пострадал ребенок: количество раненых в Чугуеве возросло — Синегубов (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского удара по Чугуеву среди пострадавших — трехлетний ребенок.
«В результате удара оккупантов по Чугуеву пострадали 5 человек, среди них трехлетний ребенок. Госпитализированы три человека. Двоим, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте», — написал Синегубов в telegram утром 8 марта.
Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, поранені, ракетний удар, ребенок, синегубов, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского удара по Чугуеву среди пострадавших — трехлетний ребенок".