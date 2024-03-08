Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару по Чугуєву серед постраждалих – трирічна дитина.
“Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали п’ять осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі й дитині, надали медичну допомогу на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 8 березня.
Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, новини Харкова, поранені, ракетний удар, сінєгубов, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару по Чугуєву серед постраждалих – трирічна дитина".