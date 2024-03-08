Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару по Чугуєву серед постраждалих – трирічна дитина.

“Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали п’ять осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі й дитині, надали медичну допомогу на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 8 березня.

Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених.