Live
  • Пт 08.03.2024
  • Харків  -2°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)

Події 07:33   08.03.2024
Оксана Горун
Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару по Чугуєву серед постраждалих – трирічна дитина.

Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали п’ять осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі й дитині, надали медичну допомогу на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 8 березня.

Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)
Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)
08.03.2024, 07:33
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
07.03.2024, 08:55
Завод з Харкова, пов’язаний з нардепом Куницьким, постачав обладнання росіянам
Завод з Харкова, пов’язаний з нардепом Куницьким, постачав обладнання росіянам
06.03.2024, 22:19
Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: двох поранено
Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: двох поранено
08.03.2024, 07:03
Атака “шахедів” та два штурми на Харківщині – інформація Генштабу
Атака “шахедів” та два штурми на Харківщині – інформація Генштабу
08.03.2024, 07:15
Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії
08.03.2024, 06:00

Новини за темою:

13:14
Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн
09:49
В Одесі знайшли ще одне загибле немовля та його матір під завалами
22:07
В Одесі рятувальники відкопали мати з немовлям, вже 8 загиблих через удар БпЛА
21:25
Від свого 13-річного сина відмовилася мати у Харкові
12:51
У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн

Ви читали новину: «Постраждала дитина: кількість поранених у Чугуєві зросла – Синєгубов (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару по Чугуєву серед постраждалих – трирічна дитина".