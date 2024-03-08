Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: двох поранено

Вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Росіяни поранили двох чоловіків.

“Окупанти завдали удару по м. Чугуїв. Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів“, – повідомив про наслідки “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі на місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, ввечері 7 березня армія РФ вбила двох мешканців Куп’янська. По місту вдарили з РСЗВ. Загинули чоловік та жінка.