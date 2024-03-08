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Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: двох поранено

Події 07:03   08.03.2024
Оксана Горун
Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: двох поранено

Вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Росіяни поранили двох чоловіків.

Окупанти завдали удару по м. Чугуїв. Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів“, – повідомив про наслідки “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі на місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, ввечері 7 березня армія РФ вбила двох мешканців Куп’янська. По місту вдарили з РСЗВ. Загинули чоловік та жінка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Росіяни поранили двох чоловіків".