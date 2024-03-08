Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: двох поранено
Вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Росіяни поранили двох чоловіків.
“Окупанти завдали удару по м. Чугуїв. Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів“, – повідомив про наслідки “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вночі на місці працювали рятувальники.
Нагадаємо, ввечері 7 березня армія РФ вбила двох мешканців Куп’янська. По місту вдарили з РСЗВ. Загинули чоловік та жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 07:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Росіяни поранили двох чоловіків".