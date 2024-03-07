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Двоє загиблих: росіяни вдарили по Куп’янську на Харківщині – Синєгубов

Події 23:20   07.03.2024
Оксана Якушко
Двоє загиблих: росіяни вдарили по Куп’янську на Харківщині – Синєгубов

За попередньою інформацією, росіяни використали реактивні системи залпового вогню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка, дані встановлюються. Пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. Розбір завалів триває», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Двоє загиблих: росіяни вдарили по Куп’янську на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 23:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередньою інформацією, росіяни використали реактивні системи залпового вогню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".