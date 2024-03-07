Двоє загиблих: росіяни вдарили по Куп’янську на Харківщині – Синєгубов
За попередньою інформацією, росіяни використали реактивні системи залпового вогню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка, дані встановлюються. Пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. Розбір завалів триває», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, куп'янск, обстріл, Олег Синегубов, росіяни, рсзо, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 23:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередньою інформацією, росіяни використали реактивні системи залпового вогню, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".