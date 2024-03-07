Двое погибли: россияне ударили по Купянску в Харьковской области – Синегубов
По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела погибли два гражданских человека – мужчина и женщина, данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, купянск, обстрел, Олег Синегубов, погибшие, россияне, рсзо, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 23:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".