Live
  • Чт 07.03.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.27
  • EUR 41.59

Двое погибли: россияне ударили по Купянску в Харьковской области – Синегубов

Происшествия 23:20   07.03.2024
Оксана Якушко
Двое погибли: россияне ударили по Купянску в Харьковской области – Синегубов

По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела погибли два гражданских человека – мужчина и женщина, данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
07.03.2024, 12:39
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
07.03.2024, 21:01
Главные новости Харькова 7.03: Двое погибших в Купянске из-за обстрела россиян
Главные новости Харькова 7.03: Двое погибших в Купянске из-за обстрела россиян
07.03.2024, 23:34
РФ передали карты газовых сетей Харьковщины бывшие чиновники Харьковгаза
РФ передали карты газовых сетей Харьковщины бывшие чиновники Харьковгаза
07.03.2024, 12:00
Двое погибли: россияне ударили по Купянску в Харьковской области – Синегубов
Двое погибли: россияне ударили по Купянску в Харьковской области – Синегубов
07.03.2024, 23:20
Убеждала, что «не РФ воюет с Украиной»: поймали сотрудницу харьковского метро
Убеждала, что «не РФ воюет с Украиной»: поймали сотрудницу харьковского метро
07.03.2024, 14:23

Новости по теме:

19:46
В Одессе россияне убили семью с тремя детьми: из-под завалов достали еще тела
09:49
В Одессе нашли еще одного погибшего младенца и его мать под завалами
22:07
В Одессе спасатели откопали мать с младенцем, уже 8 погибших из-за удара БпЛА
08:25
Погибли 3 взрослых и ребенок, есть раненые — Синегубов об обстрелах за сутки
18:14
Двое погибших на вокзале из-за удара КАБом РФ по Великому Бурлуку

Вы читали новость: «Двое погибли: россияне ударили по Купянску в Харьковской области – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 23:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".