Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы

На Волчанск около 10 утра 7 марта россияне скинули корректируемые авиабомбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Обстрел произошел около 10:00. Предварительно зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору в городе Волчанск. Женщина около 40 лет погибла под завалами дома. Еще одна женщина 1956 года рождения получила ранения. В результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 12 домов», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Уголовные производства открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.