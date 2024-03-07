Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы
На Волчанск около 10 утра 7 марта россияне скинули корректируемые авиабомбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Обстрел произошел около 10:00. Предварительно зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору в городе Волчанск. Женщина около 40 лет погибла под завалами дома. Еще одна женщина 1956 года рождения получила ранения. В результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 12 домов», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
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Уголовные производства открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанск около 10 утра 7 марта россияне скинули корректируемые авиабомбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области".