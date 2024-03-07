Live
  • Чт 07.03.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 38.27
  • EUR 41.59

Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы

Происшествия 11:22   07.03.2024
Оксана Горун
Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы

На Волчанск около 10 утра 7 марта россияне скинули корректируемые авиабомбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Обстрел произошел около 10:00. Предварительно зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору в городе Волчанск. Женщина около 40 лет погибла под завалами дома. Еще одна женщина 1956 года рождения получила ранения. В результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 12 домов», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Читайте также: Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем

Уголовные производства открыли по факту  нарушения законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова
07.03.2024, 09:20
Главные новости Харькова 7.03: удар по Волчанску, Терехов — о тактике россиян
Главные новости Харькова 7.03: удар по Волчанску, Терехов — о тактике россиян
07.03.2024, 11:35
Что происходит с новым законом о мобилизации — информация нардепов
Что происходит с новым законом о мобилизации — информация нардепов
07.03.2024, 10:00
Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности
Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности
07.03.2024, 10:58
Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем
Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем
07.03.2024, 09:06
На Харьковщине оккупанты повредили здание облэнерго
На Харьковщине оккупанты повредили здание облэнерго
07.03.2024, 10:46

Новости по теме:

09:14
Пылал Волчанск: ночью спасатели под обстрелами гасили масштабные пожары (фото)
10:11
Армия РФ утром ранила жителя Харьковщины и подожгла учебное заведение
23:32
Пса, раненного в результате обстрела Волчанска, спас полицейский (видео)
21:23
Пес Рудик пострадал из-за обстрела Волчанска — его спасли (фото, видео)
15:16
В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото)

Вы читали новость: «Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанск около 10 утра 7 марта россияне скинули корректируемые авиабомбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области".