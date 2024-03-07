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Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем

Общество 09:06   07.03.2024
Оксана Горун
Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился наблюдениями о действиях российских террористов в отношении Харькова.

«Действительно, тактику (ударов по Харькову) изменили российские агрессоры. Когда в прошлом году преимущественно были «прилеты» и разрушения энергетической инфраструктуры, тепловых сетей, водоснабжения. Сегодня тактика изменена. Начались обстрелы жилых массивов, микрорайонов, жилых домов харьковчан. И это ужасно, потому что очень много разрушений. И, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Очень тяжело, знаете, когда погибают люди, когда погибнут дети. Но тактика изменилась, и целью этой тактики является запугать население Харькова. Но это им точно не удастся», — заявил Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал: из-за ракетных ударов, которые нанесли по Харькову в конце декабря и январе город покинуло от 50 то 100 тысяч человек. Преимущественно — это люди, у которых есть жилье в других регионах Украины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился наблюдениями о действиях российских террористов в отношении Харькова".