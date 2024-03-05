Live
  • Вт 05.03.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

10,2 миллиона украинцев покинули дома — данные ООН

Мир 10:39   05.03.2024
Оксана Горун
10,2 миллиона украинцев покинули дома — данные ООН Фото: пресс-служба ХГС

За границу из-за полномасштабного вторжения РФ выехало 6,5 миллиона украинцев. Еще 3,7 млн стали внутренними переселенцами.

Такие данные (по состоянию на 4 марта 2024 года) в интервью NV привела спикер Агентства ООН по делам беженцев в Украине Элизабет Арнсдорф Хаслунд.

«Мы все еще имеем очень большое количество людей, которые сменили место своего проживания из-за войны в Украине. Это почти 3,7 млн внутренне перемещенных лиц внутри Украины. И также — около 6,5 млн беженцев, находящихся за границей», – сказала Хаслунд.

Большинство тех, кто выехал из страны, остались жить в Европе. Только около полумиллиона переместились дальше — в другие страны, например, Канаду, США и так далее.

Читайте также: До 100 тысяч человек выехали из Харькова из-за ракетных ударов РФ — Синегубов

Максимальный поток беженцев фиксировали в первые дни после начала полномасштабного вторжения — тогда всего за неделю из Украины выехали около миллиона человек. Сейчас миграция незначительная.

«Цифры сейчас уже не так велики. Однако мы все еще видим людей, которые пересекают границу в оба направления: выезжают из Украины и въезжают в нее», — отметила спикер Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 5.03: водитель «скорой» ранен, ГСЧС под обстрелами
Главные новости Харькова 5.03: водитель «скорой» ранен, ГСЧС под обстрелами
05.03.2024, 10:14
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
04.03.2024, 09:40
Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео)
Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео)
05.03.2024, 10:10
Ночью украинские морские дроны утопили российский военный корабль — ГУР
Ночью украинские морские дроны утопили российский военный корабль — ГУР
05.03.2024, 08:56
Квартиру у умершего в Харькове «купили» мошенники и перепродали
Квартиру у умершего в Харькове «купили» мошенники и перепродали
05.03.2024, 09:41
10,2 миллиона украинцев покинули дома — данные ООН
10,2 миллиона украинцев покинули дома — данные ООН
05.03.2024, 10:39

Новости по теме:

15:25
Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше
16:12
Половина мигрантов, выехавших из-за войны, не вернется в Украину – Либанова
16:19
В Германии хотят ускорить трудоустройство украинцев
19:04
Более 45 тысяч человек за месяц. Где в ЕС растет число украинских беженцев
15:34
Массово возвращаться из-за границы украинки будут только после окончания войны


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «10,2 миллиона украинцев покинули дома — данные ООН»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За границу из-за полномасштабного вторжения РФ выехало 6,5 миллиона украинцев. Еще 3,7 млн стали внутренними переселенцами".