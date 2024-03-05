10,2 миллиона украинцев покинули дома — данные ООН
За границу из-за полномасштабного вторжения РФ выехало 6,5 миллиона украинцев. Еще 3,7 млн стали внутренними переселенцами.
Такие данные (по состоянию на 4 марта 2024 года) в интервью NV привела спикер Агентства ООН по делам беженцев в Украине Элизабет Арнсдорф Хаслунд.
«Мы все еще имеем очень большое количество людей, которые сменили место своего проживания из-за войны в Украине. Это почти 3,7 млн внутренне перемещенных лиц внутри Украины. И также — около 6,5 млн беженцев, находящихся за границей», – сказала Хаслунд.
Большинство тех, кто выехал из страны, остались жить в Европе. Только около полумиллиона переместились дальше — в другие страны, например, Канаду, США и так далее.
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Максимальный поток беженцев фиксировали в первые дни после начала полномасштабного вторжения — тогда всего за неделю из Украины выехали около миллиона человек. Сейчас миграция незначительная.
«Цифры сейчас уже не так велики. Однако мы все еще видим людей, которые пересекают границу в оба направления: выезжают из Украины и въезжают в нее», — отметила спикер Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За границу из-за полномасштабного вторжения РФ выехало 6,5 миллиона украинцев. Еще 3,7 млн стали внутренними переселенцами".