До 100 тысяч человек выехали из Харькова из-за ракетных ударов РФ — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что массированные ракетные удары по Харькову, которые РФ наносила в конце декабря и январе вызвали отток жителей города.

«Если брать город Харьков, то в результате вражеских обстрелов 30 декабря 2023, 2 января, затем 23 января у нас выехало из города Харькова от 50 до 100 тысяч человек. Это люди, которые имели место жительства в Киеве, в других городах, то есть имели альтернативу. У нас всего сейчас насчитываем 1 миллион 100 тысяч – 1 миллион 200 тысяч населения по городу Харьков. Плюс-минус, то есть 10 процентов (выехало — Ред.)», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что люди то выезжают из Харькова при обострении ситуации, то возвращаются.

Также в постоянном режиме выезжают жители Купянска.

«Если у нас усилились обстрелы по городу Купянску, конечно, мы наблюдаем активность эвакуационных процессов. У нас за неделю где-то эвакуируется по этому направлению от 100 до 200 человек, включая детей», — отметил начальник ХОВА.