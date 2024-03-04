До 100 тысяч человек выехали из Харькова из-за ракетных ударов РФ — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что массированные ракетные удары по Харькову, которые РФ наносила в конце декабря и январе вызвали отток жителей города.
«Если брать город Харьков, то в результате вражеских обстрелов 30 декабря 2023, 2 января, затем 23 января у нас выехало из города Харькова от 50 до 100 тысяч человек. Это люди, которые имели место жительства в Киеве, в других городах, то есть имели альтернативу. У нас всего сейчас насчитываем 1 миллион 100 тысяч – 1 миллион 200 тысяч населения по городу Харьков. Плюс-минус, то есть 10 процентов (выехало — Ред.)», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.
Он отметил, что люди то выезжают из Харькова при обострении ситуации, то возвращаются.
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Также в постоянном режиме выезжают жители Купянска.
«Если у нас усилились обстрелы по городу Купянску, конечно, мы наблюдаем активность эвакуационных процессов. У нас за неделю где-то эвакуируется по этому направлению от 100 до 200 человек, включая детей», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что массированные ракетные удары по Харькову, которые РФ наносила в конце декабря и январе вызвали отток жителей города".