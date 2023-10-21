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На Купянщине есть населенные пункты, откуда выехали все жители – Синегубов

Общество 12:44   21.10.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине есть населенные пункты, откуда выехали все жители – Синегубов

Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация. Этот район оккупанты постоянно обстреливают управляемыми авиабомбами и всеми видами тяжелого вооружения, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть населенные пункты, где люди выехали уже полностью, есть населенные пункты, где единичные случаи, где люди еще остаются. В самом городе Купянск – большое количество людей сейчас», — отметил Синегубов.

Читайте также: В Купянске остаются еще около 4 тысяч жителей – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация. Этот район оккупанты постоянно обстреливают управляемыми авиабомбами и всеми видами тяжелого вооружения, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".