На Купянщине есть населенные пункты, откуда выехали все жители – Синегубов

Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация. Этот район оккупанты постоянно обстреливают управляемыми авиабомбами и всеми видами тяжелого вооружения, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть населенные пункты, где люди выехали уже полностью, есть населенные пункты, где единичные случаи, где люди еще остаются. В самом городе Купянск – большое количество людей сейчас», — отметил Синегубов.