На Куп’янщині є населені пункти, звідки виїхали всі жителі – Синєгубов

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині продовжується евакуація. Цей район окупанти постійно обстрілюють керованими авіабомбами та всіма видами важкого озброєння, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Є населені пункти, де люди виїхали вже повністю, є населені пункти, де поодинокі є випадки, де люди ще залишаються. В самому місті Куп’янськ – велика кількість людей наразі», – зазначив Синєгубов.