На Куп’янщині є населені пункти, звідки виїхали всі жителі – Синєгубов
З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині продовжується евакуація. Цей район окупанти постійно обстрілюють керованими авіабомбами та всіма видами важкого озброєння, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Є населені пункти, де люди виїхали вже повністю, є населені пункти, де поодинокі є випадки, де люди ще залишаються. В самому місті Куп’янськ – велика кількість людей наразі», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выехали, евакуація, жители, Купянский, область, район, сінєгубов, Харьковская, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині продовжується евакуація. Цей район окупанти постійно обстрілюють керованими авіабомбами та всіма видами важкого озброєння, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".