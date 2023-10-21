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На Куп’янщині є населені пункти, звідки виїхали всі жителі – Синєгубов

Суспільство 12:44   21.10.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині є населені пункти, звідки виїхали всі жителі – Синєгубов

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині продовжується евакуація. Цей район окупанти постійно обстрілюють  керованими авіабомбами та всіма видами важкого озброєння, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Є населені пункти, де люди виїхали вже повністю, є населені пункти, де поодинокі є випадки, де люди ще залишаються. В самому місті Куп’янськ – велика кількість людей наразі», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 12:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині продовжується евакуація. Цей район окупанти постійно обстрілюють  керованими авіабомбами та всіма видами важкого озброєння, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".