У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області продовжується евакуація, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У Куп’янську залишаються проживати близько 4 тисяч людей. Близько 1,5 тисячі нами було евакуйовано. Ще близько 2 тисяч виїхали самостійно. Однак ми більше говоримо про ті населені пункти, які наближені до лінії фронту, звичайно і з самого міста Куп’янська, ми теж роз’яснюємо людям, що за можливості теж потрібно виїжджати», – сказав Синєгубов.

За його словами, евакуйованих жителів розміщують в гуртожитках навчальних закладів.

«Тут ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, які теж надають допомогу. І працюємо юридично щодо оформлення статусу ВПО», – додав голова ХОВА.