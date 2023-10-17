Live
  • Вт 17.10.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.33
  • EUR 38.28
  • 🟢

У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов

Суспільство 14:40   17.10.2023
Вікторія Яковенко
У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області продовжується евакуація, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У Куп’янську залишаються проживати близько 4 тисяч людей. Близько 1,5 тисячі нами було евакуйовано. Ще близько 2 тисяч виїхали самостійно. Однак ми більше говоримо про ті населені пункти, які наближені до лінії фронту, звичайно і з самого міста Куп’янська, ми теж роз’яснюємо людям, що за можливості теж потрібно виїжджати», – сказав Синєгубов.

За його словами, евакуйованих жителів розміщують в гуртожитках навчальних закладів.

«Тут ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, які теж надають допомогу. І працюємо юридично щодо оформлення статусу ВПО», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Крайні 5 днів росіяни посилили штурми на Куп’янському напрямку – Федоренко

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов
У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов
17.10.2023, 14:40
У Харкові хочуть перейменувати залізничну станцію: почалось обговорення
У Харкові хочуть перейменувати залізничну станцію: почалось обговорення
17.10.2023, 14:21
Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини
Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини
17.10.2023, 13:51
У Харкові через виток газу на місяць обмежили рух на одній із вулиць
У Харкові через виток газу на місяць обмежили рух на одній із вулиць
17.10.2023, 13:33
Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак
Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак
17.10.2023, 08:53
У ЗСУ розповіли, що хоче встигнути армія РФ на Харківщині до холодів
У ЗСУ розповіли, що хоче встигнути армія РФ на Харківщині до холодів
17.10.2023, 12:56

Новини за темою:

17:48
5 дітей і 6 дорослих із Куп’янська і Куп’янськ-Вузлового евакуювали до Харкова
10:45
На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації
09:44
Ситуація в Куп’янську: ворог посилено б’є по інфраструктурі – РВА
12:24
Синєгубов закликав мешканців частини Харківщини евакуюватися на зиму
10:01
На Харківщині із прифронтової Синьківки вивезли останніх цивільних – ХОВА

Ви читали новину: «У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області продовжується евакуація, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".