У Куп’янську залишаються ще близько 4 тисяч жителів – Синєгубов
З небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області продовжується евакуація, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У Куп’янську залишаються проживати близько 4 тисяч людей. Близько 1,5 тисячі нами було евакуйовано. Ще близько 2 тисяч виїхали самостійно. Однак ми більше говоримо про ті населені пункти, які наближені до лінії фронту, звичайно і з самого міста Куп’янська, ми теж роз’яснюємо людям, що за можливості теж потрібно виїжджати», – сказав Синєгубов.
За його словами, евакуйованих жителів розміщують в гуртожитках навчальних закладів.
«Тут ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, які теж надають допомогу. І працюємо юридично щодо оформлення статусу ВПО», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, область, сінєгубов, Харьковская, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області продовжується евакуація, повідомив у етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".