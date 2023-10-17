Крайні 5 днів росіяни посилили штурми на Куп’янському напрямку – Федоренко
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що відбувається на Куп’янському та Бахмутському напрямках.
За словами Федоренка, крайні 5 днів росіяни посилили ударно-штурмові дії на Куп’янському напрямку. Ворог залучає резерви живої сили, підтягнув артилерію та збільшив кількість БПЛА. Їхня мета – вийти на кордон Луганської області та просунутися в Харківський.
Однак, зазначив Федоренко, українські захисники тримають оборону та ефективно «виносять» вогневі засоби противника.
На Бахмутському напрямку тривають складні бої.
«Російська армія отримала завдання зупинити наступ Сил оборони та відновити свої попередні позиції. Попри колосальні втрати ворога, залучається все більше ресурсів – живих та збройних, аби зупинити ЗСУ будь-якою ціною», – повідомив командир.
Він також розповів, що на цьому напрямку особовий склад противника – це професійно підготовлені контрактники, мобілізовані та представники приватних військових компаній, яких набирають серед осіб позбавлених волі.
«Не треба жити в ілюзіях, що проти нас воює зграя непідготовлених мобіків зі старою зброєю. Зброя може бути стара, але вона стріляє. Ворог вчиться на своїх помилках. Попри шалений опір, Силам оборони вдається не лише утримувати деокуповані позиції, а й вчиняти наступальні дії на вузьких напрямках», – зазначив Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бахмут, Купянское, направление, рф, федоренко, чвк, штурмы;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що відбувається на Куп’янському та Бахмутському напрямках.".