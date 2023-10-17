Крайние 5 дней россияне усилили штурмы на Купянском направлении – Федоренко

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что происходит на Купянском и Бахмутском направлениях.

По словам Федоренко, последние 5 дней россияне усилили ударно-штурмовые действия на Купянском направлении. Враг привлекает резервы живой силы, подтянул артиллерию и увеличил количество БПЛА. Их цель – выйти на границу Луганской области и продвинуться в Харьковскую.

Однако, отметил Федоренко, украинские защитники держат оборону и эффективно «выносят» огневые средства противника.

На Бахмутском направлении продолжаются сложные бои.

«Русская армия получила задачу остановить наступление Сил обороны и восстановить свои предыдущие позиции. Несмотря на колоссальные потери врага, привлекается все больше ресурсов – живых и вооруженных, чтобы остановить ВСУ любой ценой», — сообщил командир.

Он также рассказал, что на этом участке фронта личный состав противника — это профессионально подготовленные контрактники, мобилизованные и представители частных военных компаний, набираемых среди лиц лишенных свободы.

«Не надо жить в иллюзиях, что против нас воюет стая неподготовленных мобиков со старым оружием. Оружие может быть старое, но оно стреляет. Враг учится на своих ошибках. Несмотря на яростное сопротивление, Силам обороны удается не только удерживать деоккупированные позиции, но и предпринимать наступательные действия на узких направлениях», — отметил Федоренко.