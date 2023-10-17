В ВСУ рассказали, что хочет успеть армия РФ на Харьковщине до холодов

До наступления холодов россияне стремятся максимально продвинуться к Купянску, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что «так просто ему это не удастся». Поскольку, подчеркнул Евлаш, в течение долгого времени украинские защитники оборудовали там инженерные позиции и делали минно-взрывные заграждения, на которые противник уже наталкивается.

«Враг 687 раз обстреливал наши позиции на этом направлении, использует традиционно реактивную ствольную артиллерию. Также очень широко применяет свои минометы разных калибров, преимущественно это крупные калибры 120 мм. Также применяет свою авиацию – это пары «Су-35», «Су-34» и применяет свою армейскую авиацию, в частности «К-52» и «Ми-8», — добавил Евлаш.

За сутки на этом направлении уничтожили 163 оккупанта. Евлаш также рассказал, что сейчас несколько уменьшилась интенсивность боевых действий, поскольку начинаются сезоны дождей и проводить наступательные операции гораздо сложнее для врага.

«За прошедшие сутки 24 образца вооружения и военной техники врага были поражены, среди которых – 5 танков Т-72, 6 боевых бронированных машин, 4 пушки Д-30 и еще одна Мста-Б. Враг акцентирует внимание вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надии. Однако нашим силам обороны удается отбивать атаки и сдерживать наши рубежи, не давая противнику продвинуться вперед», — сказал Евлаш.

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