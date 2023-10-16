Зеленский поблагодарил Kraken за результативную оборону в районе Купянска

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, благодаря украинские подразделения за эффективные оборонительные и наступательные действия, среди прочих упомянул харьковское спецподразделение «Kraken» ГУР МО.

«Наша разведка. Бойцы спецподразделения «Kraken» ГУР МО, которые ведут оборону в районе Купянска. Спасибо, ребята! Спасибо за вашу крепость, за результативность! Слава всем нашим воинам!» — сказал глава государства.