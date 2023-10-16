Зеленский поблагодарил Kraken за результативную оборону в районе Купянска
Фото: «Kraken»
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, благодаря украинские подразделения за эффективные оборонительные и наступательные действия, среди прочих упомянул харьковское спецподразделение «Kraken» ГУР МО.
«Наша разведка. Бойцы спецподразделения «Kraken» ГУР МО, которые ведут оборону в районе Купянска. Спасибо, ребята! Спасибо за вашу крепость, за результативность! Слава всем нашим воинам!» — сказал глава государства.
Читайте также: Пошел в Украину “защищать Белгород” от ракет РФ – Немичев о жертве пропаганды
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Kraken, Зеленский, купянск, оборона, президент, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский поблагодарил Kraken за результативную оборону в районе Купянска»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 22:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, благодаря украинские подразделения за эффективные оборонительные и наступательные действия, среди прочих упомянул харьковское спецподразделение «Kraken» ГУР МО.".