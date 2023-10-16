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Зеленский поблагодарил Kraken за результативную оборону в районе Купянска

Политика 22:50   16.10.2023
Елена Нагорная
Зеленский поблагодарил Kraken за результативную оборону в районе Купянска Фото: «Kraken»

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, благодаря украинские подразделения за эффективные оборонительные и наступательные действия, среди прочих упомянул харьковское спецподразделение «Kraken» ГУР МО.

«Наша разведка. Бойцы спецподразделения «Kraken» ГУР МО, которые ведут оборону в районе Купянска. Спасибо, ребята! Спасибо за вашу крепость, за результативность! Слава всем нашим воинам!» — сказал глава государства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 22:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, благодаря украинские подразделения за эффективные оборонительные и наступательные действия, среди прочих упомянул харьковское спецподразделение «Kraken» ГУР МО.".