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Пошел в Украину «защищать Белгород» от ракет РФ — Немичев о жертве пропаганды

Общество 21:33   21.09.2023
Елена Нагорная
Пошел в Украину «защищать Белгород» от ракет РФ — Немичев о жертве пропаганды

Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев рассказал, кто из взятых в плен оккупантов смог его поразить.

Это были разные люди, сказал Немичев в интервью проекту «їPash». По его словам, некоторые имели 9 классов образования и едва могли построить предложение, но были и интересные личности.

«Например, доброволец из Белгорода. Я у него спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» «Я пошел добровольцем после того, как Украина обстреляла Белгород». Мы начали анализировать, когда это произошло. Нашли эти новости. Это не Украина обстреляла Белгород. Это российская ракета С-300 разорвалась в Белгороде. Мы ему показали, что ты пошел, потому что тебя обманула твоя РФ, пропаганда. И сейчас ты сидишь в плену, потому что твои же обстреляли твой город», — вспомнил Немичев.

Во время своей первой штурмовой операции «Kraken» взял в плен более двадцати человек — это были россияне и представители так называемых «Л/ДНР». Немичев констатирует, что они были без бронежилетов и другой экипировки.

«Как они сказали, их взяли, бросили в машины и выбросили возле Ольховки. И они потом у местных жителей спрашивали: «Где мы находимся», — рассказал основатель «Kraken».

Также он вспомнил пленного из ЧВК «Вагнер», которому обещали амнистию после того, как он «немного повоюет». Все, с кем он вышел из тюрьмы, погибли, отметил Немичев, этому же мужчине повезло и он попал в плен.

«Был медик, если я не ошибаюсь, есть видео в интернете, где он говорит: «Добейте меня». Это когда российская «мотолыга» врезалась в гараж. И парень говорит: «Мы не вы, мы нормальные люди». И его взяли, обработали. У него была тяжелая травма ноги. Это медик, который после университета пошел на фронт, чтобы у него отметка была, что он военный врач», — рассказал Немичев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 21:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев рассказал, кто из взятых в плен оккупантов смог его поразить.".