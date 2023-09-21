Пішов в Україну захищати Бєлгород від ракет РФ – Немічев про жертву пропаганди
Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев розповів, хто із взятих у полон окупантів зміг його вразити.
Це були різні люди, сказав Немічев в інтерв’ю проєкту “їPash”. За його словами, деякі мали 9 класів освіти й ледве могли скласти речення, але були й цікаві особи.
“Наприклад, доброволець з Бєлгорода. Я в нього запитую: “Що ти тут робиш?” “Я пішов добровольцем після того, як Україна обстріляла Бєлгород”. Ми почали аналізувати, коли це відбулося. Знайшли ці новини. Це не Україна обстріляла Бєлгород. Це російська ракета С-300 розірвалась в Бєлгороді. Ми йому показали, що ти пішов, тому що тебе обманула твоя РФ, пропаганда. І зараз ти сидиш у полоні, тому що твої ж обстріляли твоє місто”, – згадав Немічев.
Під час своєї першої штурмової операції “Kraken” узяв у полон понад двадцять осіб – це були росіяни та представники так званих “Л/ДНР”. Немічев констатує, що вони були без бронежилетів та іншого екіпірування.
“Як вони сказали, їх взяли, кинули в машини та викинули біля Вільхівки. І вони потім в місцевих жителів питали: “Де ми знаходимось”, – розповів засновник “Kraken”.
Також він згадав полоненого з ПВК “Вагнер”, якому обіцяли амністію після того, як він “трохи повоює”. Усі, з ким він вийшов із в’язниці, загинули, зазначив Немічев, цьому ж чоловікові пощастило і він потрапив у полон.
“Був медик, якщо я не помиляюся, є відео в інтернеті, де він каже: “Добейте меня”. Це коли російська “мотолига” врізалася в гараж. І хлопець каже: “Ми не ви, ми нормальні люди”. І його взяли, обробили. У нього була важка травма ноги. Це медик, який після університету пішов на фронт, щоб у нього відмітка була, що він військовий лікар”, — розповів Немічев.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 21:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев розповів, хто із взятих у полон окупантів зміг його вразити.".