Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🔴

Пішов в Україну захищати Бєлгород від ракет РФ – Немічев про жертву пропаганди

Суспільство 21:33   21.09.2023
Олена Нагорна
Пішов в Україну захищати Бєлгород від ракет РФ – Немічев про жертву пропаганди

Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев розповів, хто із взятих у полон окупантів зміг його вразити.

Це були різні люди, сказав Немічев в інтерв’ю проєкту “їPash”. За його словами, деякі мали 9 класів освіти й ледве могли скласти речення, але були й цікаві особи.

“Наприклад, доброволець з Бєлгорода. Я в нього запитую: “Що ти тут робиш?” “Я пішов добровольцем після того, як Україна обстріляла Бєлгород”. Ми почали аналізувати, коли це відбулося. Знайшли ці новини. Це не Україна обстріляла Бєлгород. Це російська ракета С-300 розірвалась в Бєлгороді. Ми йому показали, що ти пішов, тому що тебе обманула твоя РФ, пропаганда. І зараз ти сидиш у полоні, тому що твої ж обстріляли твоє місто”, – згадав Немічев.

Під час своєї першої штурмової операції “Kraken” узяв у полон понад двадцять осіб – це були росіяни та представники так званих “Л/ДНР”. Немічев констатує, що вони були без бронежилетів та іншого екіпірування.

“Як вони сказали, їх взяли, кинули в машини та викинули біля Вільхівки. І вони потім в місцевих жителів питали: “Де ми знаходимось”, – розповів засновник “Kraken”.

Також він згадав полоненого з ПВК “Вагнер”, якому обіцяли амністію після того, як він “трохи повоює”. Усі, з ким він вийшов із в’язниці, загинули, зазначив Немічев, цьому ж чоловікові пощастило і він потрапив у полон.

“Був медик, якщо я не помиляюся, є відео в інтернеті, де він каже: “Добейте меня”. Це коли російська “мотолига” врізалася в гараж. І хлопець каже: “Ми не ви, ми нормальні люди”. І його взяли, обробили. У нього була важка травма ноги. Це медик, який після університету пішов на фронт, щоб у нього відмітка була, що він військовий лікар”, — розповів Немічев.

Читайте також: Річниця визволення Балаклії: історичні кадри та як живе місто зараз

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Пішов в Україну захищати Бєлгород від ракет РФ – Немічев про жертву пропаганди
Пішов в Україну захищати Бєлгород від ракет РФ – Немічев про жертву пропаганди
21.09.2023, 21:33
Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
21.09.2023, 08:46
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині
21.09.2023, 07:49
РФ посилює передові підрозділи під Куп’янськом і Лиманом – Уршалович
РФ посилює передові підрозділи під Куп’янськом і Лиманом – Уршалович
21.09.2023, 20:37
Побиття харків’янина в ТЦК у Самборі: військкома відправили під домашній арешт
Побиття харків’янина в ТЦК у Самборі: військкома відправили під домашній арешт
21.09.2023, 20:11
“Дуже важко і часом страшно”: будні бійців ДСНС на Куп’янщині (відео)
“Дуже важко і часом страшно”: будні бійців ДСНС на Куп’янщині (відео)
21.09.2023, 19:22

Новини за темою:

14:27
Загиблим воїнам з «Kraken» і ТрО встановили меморіальні дошки у Харкові (фото)
18:03
Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова
20:08
Як Kraken знищив операторів ворожих дронів під Бахмутом (відео)
19:22
Kraken відновив набір бійців у штурмову роту. Які вимоги
10:32
Kraken за три місяці доставив понад 2500 наборів “гуманітарки” на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пішов в Україну захищати Бєлгород від ракет РФ – Немічев про жертву пропаганди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 21:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев розповів, хто із взятих у полон окупантів зміг його вразити.".