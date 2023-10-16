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Зеленський подякував Kraken за результативну оборону в районі Куп’янська

Політика 22:50   16.10.2023
Олена Нагорна
Зеленський подякував Kraken за результативну оборону в районі Куп’янська

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, дякуючи українським підрозділам за ефективні оборонні та наступальні дії, серед інших назвав харківський спецпідрозділ “Kraken” ГУР МО.

Наша розвідка. Бійці спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність, за результативність! Слава всім нашим воїнам!” сказав глава держави.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 22:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, дякуючи українським підрозділам за ефективні оборонні та наступальні дії, серед інших назвав харківський спецпідрозділ “Kraken” ГУР МО.".