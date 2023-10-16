Зеленський подякував Kraken за результативну оборону в районі Куп’янська
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, дякуючи українським підрозділам за ефективні оборонні та наступальні дії, серед інших назвав харківський спецпідрозділ “Kraken” ГУР МО.
“Наша розвідка. Бійці спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність, за результативність! Слава всім нашим воїнам!” – сказав глава держави.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: Kraken, Зеленський, куп'янск, оборона, президент, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 22:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, дякуючи українським підрозділам за ефективні оборонні та наступальні дії, серед інших назвав харківський спецпідрозділ “Kraken” ГУР МО.".