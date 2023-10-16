Зеленський подякував Kraken за результативну оборону в районі Куп’янська

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, дякуючи українським підрозділам за ефективні оборонні та наступальні дії, серед інших назвав харківський спецпідрозділ “Kraken” ГУР МО.

“Наша розвідка. Бійці спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність, за результативність! Слава всім нашим воїнам!” – сказав глава держави.