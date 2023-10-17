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У ЗСУ розповіли, що хоче встигнути армія РФ на Харківщині до холодів

Суспільство 12:56   17.10.2023
Вікторія Яковенко
У ЗСУ розповіли, що хоче встигнути армія РФ на Харківщині до холодів

До настання холодів росіяни прагнуть максимально просунутися до Куп’янська, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що «так просто йому це не вдасться». Оскільки, підкреслив Євлаш, протягом довгого часу українські захисники обладнували там інженерні позиції і робили мінно-вибухові загородження, на які противник вже наражається.

«Наразі ворог 687 разів обстрілював наші позиції на цьому напрямку, використовує традиційно реактивну артилерію, ствольну. Також дуже широко застосовує свої міномети різних калібрів, переважно це крупні калібри 120 мм. Також застосовує свою авіацію – це пари «Су-35», «Су-34» та застововує свою армійську авіацію, зокрема «К-52» і «Мі-8», – додав Євлаш.

За добу на цьому напрямку знищили 163 окупанти. Євлаш також розповів, що наразі дещо зменшилась інтенсивність бойових дій, оскільки розпочинаються сезони дощів і проводити наступальні операції значно складніше для ворога.

«За минулу добу 24 зразків озброєння та військової техніки було вражено, серед яких – 5 танків Т-72, 6 бойових броньованих машин, 4 гармати Д-30 та ще одна Мста-Б. Ворог акцентує увагу поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії. Проте нашим силам оборони вдається відбивати атаки та стримувати наші рубежі не даючи противнику просунутися вперед», – сказав Євлаш.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 12:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До настання холодів росіяни прагнуть максимально просунутися до Куп’янська, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".