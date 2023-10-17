В Купянске остаются еще около 4 тысяч жителей – Синегубов

Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Купянске остаются проживать около 4 тысяч человек. Около 1,5 тысячи нами были эвакуированы. Еще около 2 тысяч уехали самостоятельно. Однако мы больше говорим о тех населенных пунктах, которые приближены к линии фронта, конечно, и из самого города Купянска, мы тоже разъясняем людям, что по возможности тоже нужно уезжать», — сказал Синегубов.

По его словам, эвакуированных жителей размещают в общежитиях учебных заведений.

«Здесь мы сотрудничаем с нашими международными партнерами, которые тоже оказывают помощь. И работаем юридически по оформлению статуса ВПЛ», — добавил глава ХОВА.