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В Купянске остаются еще около 4 тысяч жителей – Синегубов

Общество 14:40   17.10.2023
Виктория Яковенко
В Купянске остаются еще около 4 тысяч жителей – Синегубов

Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Купянске остаются проживать около 4 тысяч человек. Около 1,5 тысячи нами были эвакуированы. Еще около 2 тысяч уехали самостоятельно. Однако мы больше говорим о тех населенных пунктах, которые приближены к линии фронта, конечно, и из самого города Купянска, мы тоже разъясняем людям, что по возможности тоже нужно уезжать», — сказал Синегубов.

По его словам, эвакуированных жителей размещают в общежитиях учебных заведений.

«Здесь мы сотрудничаем с нашими международными партнерами, которые тоже оказывают помощь. И работаем юридически по оформлению статуса ВПЛ», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".