В Купянске остаются еще около 4 тысяч жителей – Синегубов
Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«В Купянске остаются проживать около 4 тысяч человек. Около 1,5 тысячи нами были эвакуированы. Еще около 2 тысяч уехали самостоятельно. Однако мы больше говорим о тех населенных пунктах, которые приближены к линии фронта, конечно, и из самого города Купянска, мы тоже разъясняем людям, что по возможности тоже нужно уезжать», — сказал Синегубов.
По его словам, эвакуированных жителей размещают в общежитиях учебных заведений.
«Здесь мы сотрудничаем с нашими международными партнерами, которые тоже оказывают помощь. И работаем юридически по оформлению статуса ВПЛ», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, область, синегубов, Харьковская, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области продолжается эвакуация, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".