Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов

Суспільство 11:50   04.03.2024
Оксана Горун
До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов Фото: Олена Нагорна

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що масовані ракетні удари по Харкову, яких РФ завдавала наприкінці грудня та в січні, викликали відтік мешканців міста.

Якщо брати місто Харків, то внаслідок ворожих обстрілів 30 грудня 2023 року, 2 січня, потім 23 січня у нас виїхало з міста Харкова від 50 до 100 тисяч людей. Це ті люди, які мали місце проживання в Києві, в інших місцях, тобто мали альтернативу. У нас усього наразі нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч – 1 мільйон 200 тисяч населення по місту Харкову. Плюс-мінус, тобто 10 відсотків (виїхало – Ред.)”, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він зазначив, що люди то виїжджають із Харкова під час загострення ситуації, то повертаються.

Читайте також: Новою небезпечною зброєю вдарила РФ по Харківщині: подробиці від Синєгубова

Також у постійному режимі виїжджають мешканці Куп’янська.

“Якщо у нас посилилися обстріли по місту Куп’янську, звісно, ​​ми спостерігаємо активність евакуаційних процесів. У нас за тиждень десь евакуюється у цьому напрямі від 100 до 200 осіб, включаючи дітей”, – зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини 4.03: з Харкова виїхало до 100 тис. жителів, нова зброя РФ
Головні новини 4.03: з Харкова виїхало до 100 тис. жителів, нова зброя РФ
04.03.2024, 13:24
«Чи є загроза? Звичайно, є» – Синєгубов про російську ІПсО щодо Харкова
«Чи є загроза? Звичайно, є» – Синєгубов про російську ІПсО щодо Харкова
04.03.2024, 13:19
Харківське КП переплатило за світло 700 тис. грн: прокуратура пішла до суду
Харківське КП переплатило за світло 700 тис. грн: прокуратура пішла до суду
04.03.2024, 12:52
Новою небезпечною зброєю вдарила РФ по Харківщині: подробиці від Синєгубова
Новою небезпечною зброєю вдарила РФ по Харківщині: подробиці від Синєгубова
04.03.2024, 11:27
РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки
РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки
04.03.2024, 12:28
До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов
До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов
04.03.2024, 11:50

Новини за темою:

12:44
На Куп’янщині є населені пункти, звідки виїхали всі жителі – Синєгубов
11:21
“Українці, яким добре, не повернуться” – Фурса про тих, хто виїхав за кордон


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що масовані ракетні удари по Харкову, яких РФ завдавала наприкінці грудня та в січні, викликали відтік мешканців міста".