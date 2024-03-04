До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що масовані ракетні удари по Харкову, яких РФ завдавала наприкінці грудня та в січні, викликали відтік мешканців міста.

“Якщо брати місто Харків, то внаслідок ворожих обстрілів 30 грудня 2023 року, 2 січня, потім 23 січня у нас виїхало з міста Харкова від 50 до 100 тисяч людей. Це ті люди, які мали місце проживання в Києві, в інших місцях, тобто мали альтернативу. У нас усього наразі нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч – 1 мільйон 200 тисяч населення по місту Харкову. Плюс-мінус, тобто 10 відсотків (виїхало – Ред.)”, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він зазначив, що люди то виїжджають із Харкова під час загострення ситуації, то повертаються.

Також у постійному режимі виїжджають мешканці Куп’янська.

“Якщо у нас посилилися обстріли по місту Куп’янську, звісно, ​​ми спостерігаємо активність евакуаційних процесів. У нас за тиждень десь евакуюється у цьому напрямі від 100 до 200 осіб, включаючи дітей”, – зазначив начальник ХОВА.