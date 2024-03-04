До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що масовані ракетні удари по Харкову, яких РФ завдавала наприкінці грудня та в січні, викликали відтік мешканців міста.
“Якщо брати місто Харків, то внаслідок ворожих обстрілів 30 грудня 2023 року, 2 січня, потім 23 січня у нас виїхало з міста Харкова від 50 до 100 тисяч людей. Це ті люди, які мали місце проживання в Києві, в інших місцях, тобто мали альтернативу. У нас усього наразі нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч – 1 мільйон 200 тисяч населення по місту Харкову. Плюс-мінус, тобто 10 відсотків (виїхало – Ред.)”, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.
Він зазначив, що люди то виїжджають із Харкова під час загострення ситуації, то повертаються.
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Також у постійному режимі виїжджають мешканці Куп’янська.
“Якщо у нас посилилися обстріли по місту Куп’янську, звісно, ми спостерігаємо активність евакуаційних процесів. У нас за тиждень десь евакуюється у цьому напрямі від 100 до 200 осіб, включаючи дітей”, – зазначив начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выехали, евакуація, население, новини Харкова, сінєгубов, удары;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 11:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що масовані ракетні удари по Харкову, яких РФ завдавала наприкінці грудня та в січні, викликали відтік мешканців міста".