“Українці, яким добре, не повернуться” – Фурса про тих, хто виїхав за кордон

Депопуляція буде нашою найбільшою проблемою після війни років 20… Люди змінюють країну, коли їм погано. Ті українці, які вже поїхали, якщо їм буде добре, – ви нічим їх не повернете. Повернуться ті, хто хоче повернутися, й повернуться ті, кому погано.