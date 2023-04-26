“Українці, яким добре, не повернуться” – Фурса про тих, хто виїхав за кордон
Депопуляція буде нашою найбільшою проблемою після війни років 20… Люди змінюють країну, коли їм погано. Ті українці, які вже поїхали, якщо їм буде добре, – ви нічим їх не повернете. Повернуться ті, хто хоче повернутися, й повернуться ті, кому погано.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:21;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депопуляція буде нашою найбільшою проблемою після війни років 20… Люди змінюють країну, коли їм погано. Ті українці, які вже поїхали,…".