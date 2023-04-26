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«Украинцы, которым хорошо, не вернутся» — Фурса о выехавших за границу

Общество 11:21   26.04.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
«Украинцы, которым хорошо, не вернутся» — Фурса о выехавших за границу

Депопуляция будет нашей самой большой проблемой после войны лет 20… Люди меняют страну, когда им плохо. Украинцы, которые уже уехали, если им будет хорошо, — вы ничем их не вернете. Вернутся те, кто хочет вернуться, и вернутся те, кому плохо.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир

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  • Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депопуляция будет нашей самой большой проблемой после войны лет 20… Люди меняют страну, когда им плохо. Украинцы, которые уже уехали,…".