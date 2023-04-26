«Украинцы, которым хорошо, не вернутся» — Фурса о выехавших за границу

Депопуляция будет нашей самой большой проблемой после войны лет 20… Люди меняют страну, когда им плохо. Украинцы, которые уже уехали, если им будет хорошо, — вы ничем их не вернете. Вернутся те, кто хочет вернуться, и вернутся те, кому плохо.