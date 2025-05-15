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Трамп должен признать и свою ошибку, а он «не ошибается» — Фурса о переговорах

Мир 09:08   15.05.2025
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Трамп должен признать и свою ошибку, а он «не ошибается» — Фурса о переговорах Фото: facebook Сергея Фурсы

В нормальной ситуации мы точно бы подошли к желаемому моменту, когда Трамп, наконец, публично признает, что Путин это х@йло и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы назвали бы этот момент «ошибка резидента», когда Путин передавил и ошибся… Но это ведь в нормальной ситуации. А у нас Трамп. Который должен признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку… Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно… Тем более, Путин снова спрятал свой дряблый «Орешник», и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 09:08;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В нормальной ситуации мы точно бы подошли к желаемому моменту, когда Трамп, наконец, публично признает, что Путин это х@йло и…".