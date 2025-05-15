Трамп должен признать и свою ошибку, а он «не ошибается» — Фурса о переговорах

В нормальной ситуации мы точно бы подошли к желаемому моменту, когда Трамп, наконец, публично признает, что Путин это х@йло и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы назвали бы этот момент «ошибка резидента», когда Путин передавил и ошибся… Но это ведь в нормальной ситуации. А у нас Трамп. Который должен признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку… Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно… Тем более, Путин снова спрятал свой дряблый «Орешник», и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу.