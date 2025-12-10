Live

Впервые за 100 лет в США пришел к власти тип из советской пропаганды — Фурса

Мир 10:54   10.12.2025
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Впервые за 100 лет в США пришел к власти тип из советской пропаганды — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Интересно, что Путин и его компания стариков выросли в мире советской пропаганды. Где американцы показывались жадными ненасытными коммерсами, которые только и думают, как бы выбить излишний цент из простого народа. А еще просто мечтают заграбастать ресурсы самой России. И вот когда впервые за 100 лет к власти в США пришел именно такой тип, как списанный с советской пропаганды, как герой детской книги «Незнайка на Луне», то именно с таким президентом США россияне могут договориться. И охотно готовы подкупать его собственными ресурсами. Парадокс или нет. Но факт. Если Рейган считал, что СССР – это империя зла. Для Трампа — это империя добра. И этого добра там так много, что хочется себе урвать кусочек.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
