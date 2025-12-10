Live

Вперше за 100 років у США прийшов до влади тип з радянської пропаганди – Фурса

10.12.2025
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Вперше за 100 років у США прийшов до влади тип з радянської пропаганди – Фурса

Цікаво, що Путін і його компанія стариганів виросли у світі радянської пропаганди. Де американці показувались жадібними ненаситними комерсами, які тільки і думають, як би вибити зайвий цент з простого народу. А ще просто мріють заграбастати ресурси самої Росії. І от коли вперше за 100 років до влади в США прийшов саме такий тип, наче списаний з радянської пропаганди, наче герой дитячої книжки «Нєзнайка на Місяці», то саме з таким президентом США росіяни можуть домовитись. І залюбки готові підкуповувати його власними ресурсами. Парадокс, чи ні. Але факт. Якщо Рейган вважав, що СРСР – то імперія зла. То для Трампа – це імперія добра. І цього добра там так багато, що хочеться собі урвати шматочок.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
