Брехня Путіна про Куп’янськ плутає пропаганду РФ, удар по С-400: огляд фронту

Путін заплутав власну пропаганду. Темники про Куп’янськ не встигають за брехнею російського командування. Сили оборони зменшили поголів’я С-400 на Бєлгородщині. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Тиждень минув без значних змін на мапі фронту на Харківщині. Аналітики групи DeepState позначили лише розширення сірої зони на Борівському напрямку. Тепер вона перетинає дорогу між селами Новоплатонівка та Богуславка на лівому березі Осколу. В Куп’янську червоними залишаються кілька зон, де оточені російські окупанти. При цьому воєнний оглядач Костянтин Машовець відзначив, що одну з локацій, у мікрорайоні Ювілейний, уже зачистили. На півночі області – відносне затишшя. Кількість боїв, яку фіксує там Генштаб ЗСУ, зменшилася. Водночас справжні баталії розгорнулися в інформаційному полі.

<br />

Куп’янськ: заперечення, гнів, торг, депресія…заперечення

27 листопада диктатор РФ Володимир Путін запевнив: «Куп’янськ повністю у наших руках».

«Дуже кумедно навіть самі бійці зазначають, що коли Путіну було докладено про те, що Куп’янськ повністю під контролем їхнім. І він потім згодом про це заявив, на той момент вже росіяни були по суті заблоковані», – зазначив співзасновник проєкту «DeepState» Роман Погорілий.

Психічну реакцію, аналогів якій немає, продемонструвало російське керівництво щодо Куп’янська. Після вигнання Силами оборони окупантів з околиць міста та візиту туди президента України Володимира Зеленського росіяни проходили всі стадії прийняття неминучого.

«Так и сказал: соединения группировки «Запад» освободили город Купянск. Прямая цитата. Вы как оцениваете те новости, которые поступают? Вот Герасимов доложил: освободили. Вы как смотрите на эту новость?

– Как на неправду», – розмова між пропагандистами РФ Іваном Панкіним та Віктором Баранцем 15 грудня.

Проте після класичного набору «заперечення, гнів, торг, депресія» перші особи РФ несподівано повернулися до першого пункту – «заперечення».

«Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть», – заявив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов 17 грудня.

Судячи з реакції в зет-каналах, заява Бєлоусова стала несподіванкою навіть для досвідчених брехунів. Щоб якось прикрити сором міністра російські військові вдалися вже до відвертих маніпуляцій. Зокрема, видавали за відео з Куп’янська кадри, які зняли в двадцяти кілометрах від міста – в селі Тавільжанка. Проте досвідчені осінтери швидко геолокували місцевість і спростували фейк.

Військова логіка VS «политическая целесообразность»

Наразі Сили оборони України контролюють майже 90% відсотків території Куп’янська, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. На решті території досі утримуються окупанти. Проте їхній стан у місті важко назвати контролем території.

Воєнний оглядач Костянтин Машовець вважає: спроби триматися за Куп’янськ лише відтягують сили росіян від наступу на інших напрямках. Якщо командування загарбників буде виходити з військової логіки, має наразі відмовитися від спроб відвоювати позиції в місті. Але логіка може бути проігнорована через політичну доцільність хоч якось виправдати заяви «начальства». У такому випадку ворог сточить об Куп’янськ усі накопичені резерви, прогнозує воєнний оглядач. І це відіб’ється на ситуації на інших ділянках фронту.

Демілітарізація С-400

Поки росіяни на словах захоплюють Куп’янськ, ЗСУ на ділі знищує їхню військову техніку. Причому – безпосередньо на території РФ. Успіхом завершилося полювання Сил оборони на комплекси ЗРК С-400 на території Бєлгородської області. Яскраві кадри демілітарізації російських систем ППО опублікував Генштаб ЗСУ. Там підтвердили ураження двох пускових із боєкомплектом. Саме з таких комплексів, а також зі старіших С-300 ворог роками завдавав ударів по Харкову. Наразі для атак ці пускові використовують усе рідше. І це яскраво свідчить: кількість такої техніки у ворога скорочується. А наближення до кордону для неї стає все небезпечнішим.

Відео: Генштаб ЗСУ