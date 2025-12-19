Що у Вовчанську, як може діяти РФ після «Куп’янського конфузу» – Машовець

Воєнний оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець проаналізував ситуацію в районі Вовчанська, Куп’янська та на Великобурлуцькому напрямку.

Південно-Слобожанський напрямок

За даними аналітика, росіяни намагаються завершити так звану «Волчанскую наступательную операцию», однак протягом останнього тижня стикаються з низкою труднощів.

«Оперативно-тактична група військ противника «трохи застрягла» в районі Синельникове — Цегельне — Вілча — Лиман і наразі не може — або просунутись на південь уздовж Сіверського Донця, або, навіть, повністю витіснити українські підрозділи з південної частини Вовчанська. 128-ма окрема мотострілецька бригада найактивніше брала участь у нещодавніх наступальних діях у районі Волчанська, «вчепившись» за Синельникове і прорвавшись до північних околиць Вільчи, вже близько двох тижнів намагається прорватися у її межі, а також зайняти Цегельне. Однак, у цьому сенсі, поки що, вони не можуть похвалитися значним успіхом (навіть у тактичному масштабі)», – констатує аналітик.

Крім того, додає Машовець, ворог, який зміг закріпитися в кількох кварталах південної частини Вовчанська, також не може просунутися вздовж дороги на Білий Колодязь, хоча постійно атакує у цьому напрямку.

«Очевидно, російське командування в цьому контексті відчуває певні «складнощі», обумовлені тим, що ЗСУ продовжують утримувати кілька кварталів у південній частині Вовчанська, а також значну частину «приватного сектору» в районі вулиці Волкової. У цьому контексті вороже командування, очевидно, змушене виокремлювати частину своїх сил і засобів, призначених для наступу на південь від Вовчанська, щоб блокувати ці українські позиції та використовувати їх для відбиття періодичних контратак ЗСУ на фланги їхніх наступаючих підрозділів. Усе це значно уповільнює російські війська», – зазначив Машовець.

Великобурлуцький напрямок

Тут, каже аналітик, протягом минулого та поточного тижня окупанти були змушені «відволіктися» від продовження свого наступу в напрямку Великого Бурлука, через дії на сусідньому, Куп’янському напрямку.

«Проте ворог, у рамках виконання очевидного найближчого завдання цієї армії (обхвату та обходу району оборони ЗСУ навколо Колодязного) продовжує атакувати в напрямках Мілове — Амбарне та Красне Перше — Нововасилівка. Поки що, досягнувши пару тижнів тому рубежу Одрадне-Дворичанське, він не мав особливих успіхів. Також, використовуючи свій плацдарм на Осколі, підрозділи цієї армії намагаються прорватися в напрямку Дворічна — Рідкодуб, атакуючи позиції ЗСУ в районі Довгеньке. Поки що — теж без особливого успіху», – підкреслив аналітик.

Загалом, на його думку, «наступ» росіян тут наразі виглядає дуже проблематичним. З двох основних причин:

– Смуга 6-ї ЗВА значно розтягнута (від Вовчанська до Куп’янська), відповідно її частини та з’єднання (а також їх бойові порядки) розтягнуті.

– Цю ситуацію для ворога ще більше ускладнює те, що його 6-та армія досить активно і в значних обсягах бере участь у «штурмі та взятті» Куп’янська.

«Продовження наступу військ в напрямку Великого Бурлука, найближчим часом, можливе з мінімальними шансами на оперативний успіх, на мою думку, лише за умови введення в бій у її смузі оперативного резерву УВ «Север»», – вважає Машовець.

Куп’янський напрямок

Тут, на думку експерта, командування РФ у найближчому майбутньому буде змушене шукати додаткові сили та засоби для продовження своїх спроб окупації міста після успішних контратакувальних дій українських військ.

«Наразі російське командування вперто намагається відновити наземне «сполучення» зі своїми підрозділами, оточеними в центральній та південній частинах Куп’янська (до двох неповних рот), діючи вздовж обох берегів Осколу (як з плацдарму, через Голубівку, так і атакуючи з боку Лиману Першого, на ділянці між Синьківкою та Осколом). Поки що – не дуже успішно для себе», – зазначає Машовець.

За його даними, командування ворожого УВ «Запад» може забрати щось у 1-ї ТА для Куп’янська, але, в такому разі, це явно послабить його можливості в інших секторах і напрямках.

«Напередодні вирішальних боїв за сам Лиман командування УВ «Запад» навряд чи вирішить послабити свій «напрямок головного удару», незважаючи на «Куп’янський конфуз». Зрештою, оточеними можливо пожертвувати. Якщо підсумувати за весь Куп’янський напрямок, то найімовірніший «сценарій» виглядає як той, що передбачає збереження російського плацдарму в районі Дворічної на північ від міста та одночасну активацію підрозділів на схід від міста», – каже Машовець.

Однак, припускає аналітик, якщо керівництво РФ «підстрибне і закипить», то воно вимагатиме від своїх підлеглих військових «відновити статус-кво» в Куп’янську за будь-яку ціну.

«Ось тут й розпочнеться найцікавіше, адже російському командуванню для виконання цього завдання знадобляться додаткові сили та засоби, і не в малих кількостях. А за великим рахунком, їх, на даний момент, просто немає звідки взяти. «Чарівна паличка» для таких випадків (повітряно-десантні війська та морська піхота, які російське командування використовує як «пожежну бригаду», тягаючи їх вздовж усього фронту), на даний момент, також здебільшого досить «тісно» залучені до боїв, причому на багатьох інших напрямках. У цьому сенсі, мабуть, лише 104-та десантно-штурмова дивізія (дшд) зі складу УВ «Днепр», можливо, може бути перегрупована на Куп’янський напрямок», – припустив Машовець.