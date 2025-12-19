Что в Волчанске, как может действовать РФ после «Купянского конфуза» — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал ситуацию в районе Волчанска, Купянска и на Великобурлукском направлении.

Южно-Слобожанское направление

По данным аналитика, россияне пытаются завершить так называемую «Волчанскую наступательную операцию», однако в течение последней недели сталкиваются с рядом трудностей.

«Оперативно-тактическая группа войск противника «немного застряла» в районе Синельниково — Цегельное — Вильча — Лиман и пока не может — либо продвинуться на юг вдоль Северского Донца, либо даже полностью вытеснить украинские подразделения из южной части Волчанска. 128-я отдельная мотострелковая бригада активно участвовала в недавних наступательных действиях в районе Волчанска, «вцепившись» за Синельниково и прорвавшись к северным окрестностям Вильчи, уже около двух недель пытается прорваться в ее пределы, а также занять Цегельное. Однако в этом смысле пока они не могут похвастаться значительным успехом (даже в тактическом масштабе)», — констатирует аналитик.

Кроме того, добавляет Машовец, враг, смогший закрепиться в нескольких кварталах южной части Волчанска, также не может продвинуться вдоль дороги на Белый Колодец, хотя постоянно атакует на этом направлении.

«Очевидно, российское командование в этом контексте испытывает определенные сложности, обусловленные тем, что ВСУ продолжают удерживать несколько кварталов в южной части Волчанска, а также значительную часть «частного сектора» в районе улицы Волковой. В этом контексте враждебное командование, очевидно, вынуждено выделять часть своих сил и средств, предназначенных для наступления к югу от Волчанска, чтобы блокировать эти украинские позиции и использовать их для отражения периодических контратак ВСУ на фланге их наступающих подразделений. Все это значительно замедляет российские войска», – отметил Машовец.

Великобурлукское направление

Здесь, говорит аналитик, в течение прошлой и текущей недели оккупанты вынуждены были «отвлечься» от продолжения своего наступления в направлении Великого Бурлука, из-за действий на соседнем, Купянском направлении.

«Однако враг в рамках выполнения очевидной ближайшей задачи этой армии (охвата и обхода района обороны ВСУ вокруг Колодезного) продолжает атаковать в направлениях Миловое — Амбарное и Красное Первое — Нововасилевка. Пока, достигнув пару недель назад рубежа Отрадное-Двуречанское, он не имел особых успехов. Также, используя свой плацдарм на Осколе, подразделения этой армии пытаются прорваться в направлении Двуречная — Редкодуб, атакуя позиции ВСУ в районе Довгенькое. Пока что тоже без особого успеха», — подчеркнул аналитик.

В общем, по его мнению, «наступление» россиян здесь пока выглядит очень проблематичным. По двум основным причинам:

— Полоса 6-й ЗВА значительно растянута (от Волчанска до Купянска), соответственно ее части и соединения (а также их боевые порядки) растянуты.

– Эту ситуацию для врага еще больше усложняет то, что его 6-я армия достаточно активно и в значительных объемах участвует в «штурме и взятии» Купянска.

«Продолжение наступления войск в направлении Великого Бурлука, в ближайшее время, возможно с минимальными шансами на оперативный успех, по моему мнению, только при условии введения в бой в ее полосе оперативного резерва УВ «Север»», – считает Машовец.

Купянское направление

Здесь, по мнению эксперта, командование РФ в ближайшем будущем вынуждено будет искать дополнительные силы и средства для продолжения своих попыток оккупации города после успешных контратакующих действий украинских войск.

«Сейчас российское командование упорно пытается восстановить наземное «сочетание» со своими подразделениями, окруженными в центральной и южной частях Купянска (до двух неполных рот), действуя вдоль обоих берегов Оскола (как с плацдарма, через Голубовку, так и атакуя со стороны Лимана Первом, на Лимане Первом, на Лимане Первом). Пока не очень успешно для себя», — отмечает Машовец.

По его данным, командование вражеского УВ «Запад» может забрать что-то у 1-й ТА для Купянска, но, в таком случае, это явно ослабит его возможности в других секторах и направлениях.

«В преддверии решающих боев за сам Лиман командование УВ «Запад» вряд ли решит ослабить свое «направление главного удара», несмотря на «Купянский конфуз». В конце концов, окруженных можно пожертвовать. Если подытожить за все Купянское направление, то наиболее вероятный «сценарий» выглядит как предполагающий сохранение российского плацдарма в районе Двуречной к северу от города и одновременную активацию подразделений к востоку от города», — говорит Машовец.

Однако предполагает аналитик, если руководство РФ «подпрыгнет и закипит», то оно потребует от своих подчиненных военных «восстановить статус-кво» в Купянске любой ценой.

«Вот здесь и начнется самое интересное, ведь российскому командованию для выполнения этой задачи понадобятся дополнительные силы и средства, и не в малых количествах. А по большому счету, их, сейчас, просто неоткуда взять. «Волшебная палочка» для таких случаев (воздушно-десантные войска и морская пехота, которые российское командование использует как «пожарную бригаду», таская их вдоль всего фронта), сейчас, в большинстве случаев, довольно «тесно» вовлечены в бои, причем на многих других направлениях. В этом смысле, пожалуй, только 104-я десантно-штурмовая дивизия (дшд) из состава УО «Днепр», возможно, может быть перегруппирована на Купянское направление», — предположил Машовец.