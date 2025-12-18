Всех россиян в Купянске предстоит найти и зачистить – аналитик DeepStateUA 📹

Сооснователь и аналитик DeepStateUA Роман Погорелый рассказал подробности операции в Купянске и почему придерживались «режима тишины».

«И очень забавно, даже сами бойцы отмечают, что когда Путину доложили о том, что Купянск полностью под их контролем, и он потом впоследствии об этом заявил, на тот момент россияне уже были по сути заблокированы и шла зачистка северных окрестностей населенного пункта», — отметил Роман Погорелый.

Видео: DeepStateUA

Силы обороны провели работы, чтобы заблокировать логистику, отразить атаки россиян, пытавшихся все разблокировать и вернуть свое тактическое положение, улучшить позиции. И потом украинские военные уже начали работать в собственно Купянске. Одним из факторов успеха в Купянской операции был «режим тишины», отметил аналитик DeepState, когда враг не ожидал грамотно спланированной операции и зачистки.

«И мы были все это время на связи с подразделениями, с местным командованием. И когда уже можно было опубликовать, мы были первыми, кто об этом заявил, а потом уже было официальное объявление от бригад, от подразделений и непосредственно от президента, который туда поехал, чтобы показать всему миру, что россияне врут. Но информационная пропаганда россиян на этом не заканчивается, они все равно даже сегодня говорят, что контролируют населенный пункт. И все это фейки», — рассказал аналитик DeepStateUA.

По его словам, сейчас далеко до конца, работа военных продолжается. И в первую очередь это зачистки в Купянске, потому что инфильтрация в город была достаточно глубокой, и россиянам в этом помогали прятавшие их граждане, предоставлявшие провизию, одежду. Сейчас всех россиян нужно найти, чтобы уничтожить. В то же время, говорит аналитик, необходимо выставить рубежи обороны, закрепиться и удержать давление врага.

«Сейчас все ожидают, как россияне будут себя вести, будут ли перегруппировываться, подтягивать дополнительные резервы. В информационном пространстве враги Купянск не покидают, а пропаганду необходимо чем-то подтверждать. Поэтому, скорее всего, россияне будут там что-то делать, подтягивать свои силы, чтобы это все опровергнуть на практике. Однако наши военные к этому уже готовы, и мы будем следить за развитием событий на Купянске и обозначать дальше синюю зону, когда Купянск будет полностью зачищен», — пообещал Роман Погорелый.