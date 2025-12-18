Усіх росіян у Куп’янську необхідно знайти і зачистити – аналітик DeepStateUA📹

Співзасновник та аналітик DeepStateUA Роман Погорілий розповів подробиці операції у Куп’янську та чому дотримувалися «режиму тиші».

«І дуже кумедно навіть самі бійці зазначають, що коли Путіну доповіли про те, що Куп’янськ повністю під контролем їхнім, і він потім згодом про це заявив, на той момент вже росіяни були по суті заблоковані і вже йшла зачистка північних околиць населеного пункту», – зазначив Роман Погорілий.

Відео: DeepStateUA

Сили оборони провели роботи, щоб заблокувати логістику, відбити атаки росіян, що намагалися це все розблокувати і повернути своє тактичне положення, покращити свої позиції. І потім українські військові почали вже працювати у власне Куп’янську.

«І ми були по суті весь цей час на зв’язку з підрозділами, із місцевим командуванням і коли вже можна було опублікувати, ми були перші, хто про це заявив, а потім вже було офіційне оголошення від бригад, від підрозділів і безпосередньо від президента, який туди поїхав, щоб показати всьому світу, що росіяни брешуть. Але інформаційна пропаганда росіян на цьому не закінчується, вони все рівно навіть сьогодні кажуть, що вони контролюють населений пункт. І все це фейки, ніяких там контратак з боку сил оборони не було», – розповів аналітик DeepStateUA.

За його словами, зараз ще далеко не кінець, робота військових триває. І в першу чергу це зачистки У Куп’янську, тому що інфільтрація у місто була досить глибокою, і росіянам в цьому допомогли цивільні, які їх ховали, надавали провізію, одяг. Зараз всіх росіян необхідно знайти, щоб знищити. Одночасно з цим, каже аналітик, необхідно виставити рубежі оборони, закріпитися і втримати тиск ворога.

«Зараз всі очікують, як росіяни себе будуть вести, чи будуть перегруповуватися, підтягувати додаткові резерви. В інформаційному просторі вороги Куп’янськ не полишають, а власну пропаганду необхідно підкреслювати, підтверджувати. Тому, скоріш за все, росіяни будуть там щось робити, підтягувати якісь свої сили, щоб це все спростувати на практиці. Однак наші військові до цього готові вже, і ми, звичайно, будемо слідкувати за розвитком подій на Куп’янську і позначати далі синю зону, коли буде Куп’янськ повністю зачищений», – пообіцяв Роман Погорілий.

Одним із факторів успіху в Куп’янській операції був «режим тиші», наголосив аналітик DeepState, коли ворог не очікував грамотно спланованої операції і зачистки.