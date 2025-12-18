СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб 📹

Live

Світ 15:40   18.12.2025
Вікторія Яковенко
Воїни 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» вдарили по підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ураження сталося 14 грудня. Підтверджено, що внаслідок ударів знищені дві пускові установки ЗРК С-400 з боєкомплектом.

«Удар був нанесений за допомогою БпЛА під час маршу. Дрони повністю знищили одну пускову установку 5П85СМ2-01 з ракетами 48Н6ДМ та одну серйозно пошкодили, внаслідок чого вона непридатна до застосування. Полювання за російським ППО триває у режимі нон-стоп. З таким перебігом подій Нарендра Моді ніколи від Росії не дочекається постачання обіцяних ЗРК С-400», – зазначив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Крім цього, за даними Генштабу, у ніч на 18 грудня українські воїни уразили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в Криму. Разом з цим, під удар у районі Приморська Запорізької області потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

Також уражено склад зберігання БпЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку.

Автор: Вікторія Яковенко
