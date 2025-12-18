СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹
Воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» ударили по подразделению 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Поражение произошло 14 декабря. Подтверждено, что в результате ударов уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 с боекомплектом.
Видео: Генштаб ВСУ
«Удар был нанесен с помощью БпЛА во время марша. ДДроны полностью уничтожили одну пусковую установку 5П85СМ2-01 с ракетами 48Н6ДМ и одну серьёзно повредили, в следствие чего она непригодны к применению. Охота за российским ПВО продолжается в режиме нон-стоп. С таким ходом событий Нарендра Моде никогда от россии не дождется поставки обещанных ЗРС С-400», — отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Кроме того, по данным Генштаба, в ночь на 18 декабря украинские воины поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 «Небо-У» в Крыму. Вместе с этим под удар в районе Приморска Запорожской области попал состав ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.
Также поражен склад хранения БпЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке.
