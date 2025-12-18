Live

СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹

Мир 15:40   18.12.2025
Виктория Яковенко
СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹 Скриншот

Воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» ударили по подразделению 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Поражение произошло 14 декабря. Подтверждено, что в результате ударов уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 с боекомплектом.

Видео: Генштаб ВСУ

«Удар был нанесен с помощью БпЛА во время марша. ДДроны полностью уничтожили одну пусковую установку 5П85СМ2-01 с ракетами 48Н6ДМ и одну серьёзно повредили, в следствие чего она непригодны к применению. Охота за российским ПВО продолжается в режиме нон-стоп. С таким ходом событий Нарендра Моде никогда от россии не дождется поставки обещанных ЗРС С-400», — отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Кроме того, по данным Генштаба, в ночь на 18 декабря украинские воины поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию ​​55Ж6 «Небо-У» в Крыму. Вместе с этим под удар в районе Приморска Запорожской области попал состав ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

Также поражен склад хранения БпЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке.

Читайте также: На Харьковщине СОУ сдержали девять штурмов россиян: Генштаб на 08:00

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Новости Харькова — главное 18 декабря: спасение лебедя, будет сессия
Новости Харькова — главное 18 декабря: спасение лебедя, будет сессия
18.12.2025, 15:16
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
18.12.2025, 10:24
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
18.12.2025, 06:00
Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет
Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет
18.12.2025, 16:14

Новости по теме:

10.12.2025
Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе
16.11.2025
Враги энергетики: концепция РФ и коррупция UA – обзор фронта на Харьковщине
12.11.2025
«Света может не быть по 10 часов» – Коваленко об энерготерроре РФ Харькова
20.10.2025
Драпатого назначили «тушить пожар» в Купянске – Коваленко
18.08.2025
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 15:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» ударили по подразделению 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ.".