Вранье Путина о Купянске путает пропаганду РФ, удар по С-400: обзор фронта

Путин запутал пропаганду. Темники о Купянске не успевают за ложью российского командования. Силы обороны уменьшили поголовье С-400 на Белгородщине. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Неделя прошла без значительных изменений на карте фронта Харьковской области. Аналитики группы DeepState обозначили только расширение серой зоны на Боровском направлении. Теперь она пересекает дорогу между селами Новоплатоновка и Богуславка на левом берегу Оскола. В Купянске красными остаются несколько зон, где окружены российские оккупанты. При этом военный обозреватель Константин Машовец отметил, что одну из локаций в микрорайоне Юбилейный уже зачистили. На севере области – относительное затишье. Количество боев, фиксируемых там Генштабом ВСУ, уменьшилось. В то же время, настоящие баталии развернулись в информационном поле.

Купянск: отрицание, гнев, торг, депрессия… отрицание

27 ноября диктатор РФ Владимир Путин заверил: «Купянск полностью в наших руках».

«Очень забавно даже сами бойцы отмечают, что когда Путину доложили о том, что Купянск полностью под контролем их. И он потом впоследствии об этом заявил, к тому моменту уже россияне были по сути заблокированы», — отметил соучредитель проекта «DeepState» Роман Погорелый.

Психическую реакцию, аналогов которой нет, продемонстрировало российское руководство касательно Купянска. После изгнания Силами обороны оккупантов из окрестностей города и визита туда президента Украины Владимира Зеленского россияне проходили все стадии принятия неизбежного.

«Так и сказал: соединения группировки «Запад» освободили город Купянск. Прямая цитата. Вы как оцениваете те новости, которые поступают? Вот Герасимов доложил: освободили. Вы как смотрите на эту новость?

– Как на неправду», – разговор между пропагандистами РФ Иваном Панкиным и Виктором Баранцем 15 декабря.

Однако после классического набора «отрицание, гнев, торг, депрессия» первые лица РФ неожиданно вернулись к первому пункту – «отрицание».

«Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себя вернуть», – заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря.

Судя по реакции в зет-каналах, заявление Белоусова стало неожиданностью даже для опытных лжецов. Чтобы прикрыть стыд министра российские военные прибегли уже к откровенным манипуляциям. В частности, выдавали за видео с Купянска кадры, которые сняли в двадцати километрах от города – в селе Таволжанка. Однако опытные осинтеры быстро геолоцировали местность и опровергли фейк.

Военная логика VS «политическая целесообразность»

Сейчас Силы обороны Украины контролируют почти 90% территории Купянска, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. На остальной территории до сих пор находятся оккупанты. Однако их состояние в городе сложно назвать контролем территории.

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что попытки держаться за Купянск лишь оттягивают силы россиян от наступления на другие направления. Если командование захватчиков будет исходить из военной логики, должно отказаться от попыток отвоевать позиции в городе. Но логика может быть проигнорирована из-за политической целесообразности как-нибудь оправдать заявления «начальства». В таком случае враг сточит об Купянск все накопленные резервы, прогнозирует военный обозреватель. И это отразится на ситуации на других участках фронта.

Демилитаризация С-400

Пока россияне на словах захватывают Купянск, ВСУ на деле уничтожает их военную технику. Причем – непосредственно на территории РФ. Успехом завершилась охота Сил обороны на комплексы ЗРК С-400 на территории Белгородской области. Яркие кадры демилитаризации российских систем ПВО опубликовал Генштаб ВСУ. Там подтвердили поражение двух пусковых с боекомплектом. Именно из таких комплексов, а также из старых С-300 враг годами наносил удары по Харькову. Для атак эти пусковые используют все реже. И это ясно показывает: количество такой техники у врага сокращается. А приближение к границе для нее становится все более опасным.

Видео: Генштаб ВСУ