Який відсоток території Куп’янська контролюють СОУ, повідомив Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Там він поінформував, що поточна ситуація на фронті залишається складною.

За його даними, противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб.

«Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», – зазначив Сирський.

Під час виступу він навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України.

«Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста», – уточнив головком.

Сирський також розповів, що на ворог уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

«В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська. Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об’єкти критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів», – підкреслив Сирський.

Він закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, передусім для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження.

Як стало відомо 12 грудня, Сили оборони звільнили села навколо Куп’янська: Кіндрашівку та Радьківку. Це підтвердило командування корпусу «Хартія» Нацгвардії України. Також звільнена низка кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад двісті окупантів. Участь в операції беруть підрозділи 92-ї штурмової бригади, Іноземного легіону ГУР Міноборони, 144-ї механізованої бригади, Сил спецоперацій, СБУ, поліції «КОРД». У заяві командування корпусу НГУ наголосили: «Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога». За оцінками аналітиків DeepState, Сили оборони зачистили також село Мирове та взяли під вогневий контроль Голубівку. У Куп’янську ворог має декілька анклавів, де залишки загарбників наразі розшукують і винищують. На місце прибув президент Володимир Зеленський. Він записав відео на тлі стели на в’їзді. Зеленський наголосив, що сьогодні особливо важливо досягати успіхів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Президент відвідав Куп’янськ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.