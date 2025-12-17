Россияне снова «освободили» Купянск – и даже сняли «победу» (видео)

Россияне переживают очередную стадию принятия поражения в Купянске: отрицание. Они то рапортуют о его захвате, то говорят, что он им вообще-то и не нужен.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в очередной раз заявил о победной оккупации Купянска в Харьковской области – в присутствии диктатора Путина.

В поддержку этого заявления россияне даже сняли видео в Тавольжанке (в 20 км от города), выдавая его за опровержение потери Купянска, сообщает DeepState.

«На фоне заявлений МО РФ, Путина и руководителя ГО «Запад» о полном контроле над Купянском, начала работать фабрика фейков и лжи. Внимательный пользователь соцсети «Х» нашел, что кадры, которые враг выдает за Пляжный переулок в Купянске на самом деле сняты на юго-западе окрестности Тавольжанки. Всего в 20 км от самого города», — подчеркнули в DeepState.

Но у РФ нет пока единой точки зрения относительно Купянска. Пока министр обороны РФ рапортовал об очередном захвате Купянска, российские пропагандисты не успели «переобуться» и все еще говорили, что Купянск вообще не был приоритетным направлением, отмечает Центр стратегических коммуникаций.

«Купянск в этой логике существует одновременно в двух состояниях: и «освобожденный», и «неважный» – иронизируют аналитики Центра стратегических коммуникаций.

Видео: Центр стратегических коммуникаций