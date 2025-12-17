Россияне снова «освободили» Купянск – и даже сняли «победу» (видео)
Россияне переживают очередную стадию принятия поражения в Купянске: отрицание. Они то рапортуют о его захвате, то говорят, что он им вообще-то и не нужен.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в очередной раз заявил о победной оккупации Купянска в Харьковской области – в присутствии диктатора Путина.
В поддержку этого заявления россияне даже сняли видео в Тавольжанке (в 20 км от города), выдавая его за опровержение потери Купянска, сообщает DeepState.
«На фоне заявлений МО РФ, Путина и руководителя ГО «Запад» о полном контроле над Купянском, начала работать фабрика фейков и лжи. Внимательный пользователь соцсети «Х» нашел, что кадры, которые враг выдает за Пляжный переулок в Купянске на самом деле сняты на юго-западе окрестности Тавольжанки. Всего в 20 км от самого города», — подчеркнули в DeepState.
Но у РФ нет пока единой точки зрения относительно Купянска. Пока министр обороны РФ рапортовал об очередном захвате Купянска, российские пропагандисты не успели «переобуться» и все еще говорили, что Купянск вообще не был приоритетным направлением, отмечает Центр стратегических коммуникаций.
«Купянск в этой логике существует одновременно в двух состояниях: и «освобожденный», и «неважный» – иронизируют аналитики Центра стратегических коммуникаций.
Видео: Центр стратегических коммуникаций
Читайте также: «Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: купянск, пропаганда;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне снова «освободили» Купянск – и даже сняли «победу» (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 19:19;