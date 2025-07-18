Персональных изменений к худшему не произошло — Фурса о Кабмине

Главный недостаток нового правительства повторяет ситуацию с предыдущим правительством. А именно — низкий уровень субъектности… Персональных изменений к худшему не произошло. Ни одной. Были опасения, что может вылететь министр образования и вернутся ценности Шкарлета-Табачника, но этого не произошло. Сама премьер-министр Юлия Свириденко на хорошем счету у бизнеса… Из плюсов, как ни парадоксально, назначение Дениса Шмыгаля министром обороны. Хотя оно и удивительно, когда нынешний премьер идет на понижение в следующем правительстве… Из минусов — это очередные объединения-разъединения министерств, которые всегда порождают технические проблемы.