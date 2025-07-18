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Персональних змін на гірше не сталося – Фурса про Кабмін

Політика 15:13   18.07.2025
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Персональних змін на гірше не сталося – Фурса про Кабмін

Головна вада нового уряду, головний недолік, повторює ситуацію з урядом попереднім. А саме — низький рівень субʼєктності… Персональних змін на гірше не сталося. Жодної. Були побоювання, що може вилетіти міністр освіти та повернуться цінності Шкарлета-Табачника, але цього не сталося. Сама премʼєр-міністр Юлія Свириденко на хорошому рахунку в бізнесу… З плюсів, як не парадоксально, призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Хоч воно і дивно, коли поточний премʼєр іде на пониження в наступному уряді…  З мінусів — це чергові обʼєднання-розʼєднання міністерств, що завжди породжує технічні проблеми.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 15:13;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головна вада нового уряду, головний недолік, повторює ситуацію з урядом попереднім. А саме — низький рівень субʼєктності… Персональних змін на…".