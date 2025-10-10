Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего? Ну, конечно нужно. Вакцинация от гриппа не убережет вас от сифилиса. Но вакцинироваться полезно. Так и с защитными сооружениями. Они минимизируют потери. Защищают лучше от попаданий «Шахедов». Вынуждают россиян тратить больше при атаках. Но, конечно, не дают стопроцентного результата. Но это как с санкциями против России. Россия ведет войну и под санкциями. Но лучше не представлять ее способности, если бы этих санкций не было.
Популярно
- Категории: Сказано, Украина; Теги: защитные сооружения, массированная атака, Фурса, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего — Фурса»; из категории Сказано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 18:27;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего? Ну, конечно нужно. Вакцинация от гриппа не убережет вас…".