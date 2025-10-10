Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего — Фурса

Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего? Ну, конечно нужно. Вакцинация от гриппа не убережет вас от сифилиса. Но вакцинироваться полезно. Так и с защитными сооружениями. Они минимизируют потери. Защищают лучше от попаданий «Шахедов». Вынуждают россиян тратить больше при атаках. Но, конечно, не дают стопроцентного результата. Но это как с санкциями против России. Россия ведет войну и под санкциями. Но лучше не представлять ее способности, если бы этих санкций не было.