Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего — Фурса

Сказано 18:27   10.10.2025
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего? Ну, конечно нужно. Вакцинация от гриппа не убережет вас от сифилиса. Но вакцинироваться полезно. Так и с защитными сооружениями. Они минимизируют потери. Защищают лучше от попаданий «Шахедов». Вынуждают россиян тратить больше при атаках. Но, конечно, не дают стопроцентного результата. Но это как с санкциями против России. Россия ведет войну и под санкциями. Но лучше не представлять ее способности, если бы этих санкций не было.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
