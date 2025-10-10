Чи треба будувати захисні споруди, якщо вони не захищають від усього – Фурса
Чи треба будувати було захисні споруди, якщо вони не захищають від усього? Ну звісно треба. Вакцинація від грипу не вбереже вас від сифілісу. Але вакцинуватись корисно. Так і з захисними спорудами. Вони мінімізують втрати. Захищають краще від влучань шахедів. Змушують росіян витрачати більше при атаках. Але звісно не дають 100 відсоткового результату. Але це як з санкціями проти Росії. Росія веде війну і під санкціями. Але краще не уявляти її спроможності коли б цих санкцій не було.
Категорії: Сказано, Україна; Теги: енергетика, защитные сооружения, массированная атака, Фурса;
Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 18:27;
