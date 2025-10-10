Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Чи треба будувати захисні споруди, якщо вони не захищають від усього – Фурса

Сказано 18:27   10.10.2025
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Чи треба будувати захисні споруди, якщо вони не захищають від усього – Фурса

Чи треба будувати було захисні споруди, якщо вони не захищають від усього? Ну звісно треба. Вакцинація від грипу не вбереже вас від сифілісу. Але вакцинуватись корисно. Так і з захисними спорудами. Вони мінімізують втрати. Захищають краще від влучань шахедів. Змушують росіян витрачати більше при атаках. Але звісно не дають 100 відсоткового результату. Але це як з санкціями проти Росії. Росія веде війну і під санкціями. Але краще не уявляти її спроможності коли б цих санкцій не було.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
8 років за ґратами для Одарченка: ВАКС підтвердив вирок нардепу з Харкова
8 років за ґратами для Одарченка: ВАКС підтвердив вирок нардепу з Харкова
10.10.2025, 18:23
З понеділка на два дні перекриють перехрестя у Харкові
З понеділка на два дні перекриють перехрестя у Харкові
10.10.2025, 17:34
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки ударів, місто без світла
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки ударів, місто без світла
10.10.2025, 16:48
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
10.10.2025, 16:45
У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
10.10.2025, 13:55
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
10.10.2025, 13:50

Новини за темою:

10.10.2025
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
10.10.2025
«Чекаємо ударів по енергооб’єктах Харківщини» – Синєгубов
09.10.2025
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
06.10.2025
Заповнили всі запити голови Харківщини – Зеленський про енергетичну Ставку
06.10.2025
Що із підключенням електрики в Харкові та інших регіонах – Міненерго (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чи треба будувати захисні споруди, якщо вони не захищають від усього – Фурса»; з категорії Сказано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 18:27;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи треба будувати було захисні споруди, якщо вони не захищають від усього? Ну звісно треба. Вакцинація від грипу не вбереже…".