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10,2 мільйона українців залишили домівки – дані ООН

Світ 10:39   05.03.2024
Оксана Горун
10,2 мільйона українців залишили домівки – дані ООН

За кордон через повномасштабне вторгнення РФ виїхало 6,5 мільйона українців. Ще 3,7 млн. стали внутрішніми переселенцями.

Такі дані (станом на 4 березня 2024 року) в інтерв’ю NV навела речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні Елізабет Арнсдорф Хаслунд.

“Ми все ще маємо дуже велику кількість людей, які змінили місце свого проживання через війну в Україні. Це майже 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб всередині України. І також – близько 6,5 млн біженців, які знаходяться за кордоном”, – сказала Хаслунд.

Більшість тих, хто виїхав із країни, залишилися жити у Європі. Лише близько пів мільйона перемістилися далі – в інші країни, наприклад Канаду, США тощо.

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Максимальний потік біженців фіксували у перші дні після початку повномасштабного вторгнення – тоді лише за тиждень з України виїхали близько мільйона людей. Нині міграція незначна.

“Цифри зараз уже не такі великі. Проте ми все ще бачимо людей, які перетинають кордон в обидва напрямки: виїжджають з України та в’їжджають до неї”, – зазначила речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «10,2 мільйона українців залишили домівки – дані ООН»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За кордон через повномасштабне вторгнення РФ виїхало 6,5 мільйона українців. Ще 3,7 млн. стали внутрішніми переселенцями".