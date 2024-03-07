Росіяни змінили тактику ударів по Харкову: Терехов розповів навіщо
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поділився спостереженнями про дії російських терористів щодо Харкова.
“Дійсно, тактику (ударів по Харкову) змінили російські агресори. Коли минулого року переважно були “прильоти” та руйнації енергетичної інфраструктури, теплових мереж, водопостачання. То сьогодні тактика змінена. Почалися обстріли житлових масивів, мікрорайонів, житлових будинків харків’ян. І це жахливо, бо дуже багато руйнацій. І, на жаль, є жертви серед мирного населення. І дуже важко, знаєте, коли гинуть люди, коли гинуть діти. Але тактика змінилася, і метою цієї тактики є налякати населення Харкова. Але це їм точно не вдасться“, – заявив Терехов.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував: через ракетні удари, яких завдали по Харкову наприкінці грудня та в січні, місто залишили від 50 до 100 тисяч людей. Переважно – це люди, які мають житло в інших регіонах України.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поділився спостереженнями про дії російських терористів щодо Харкова".