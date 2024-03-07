Загинула 40-річна жінка, є поранена: на Харківщину скинули КАБи
На Вовчанськ близько 10 ранку 7 березня росіяни скинули керовані авіабомби, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Обстріл відбувся близько 10:00. Попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті Вовчанськ. Жінка близько 40 років загинула під завалами будинку. Ще одна жінка 1956 року народження отримала поранення. У результаті ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 12 будинків”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
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Кримінальні провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанськ близько 10 ранку 7 березня росіяни скинули керовані авіабомби, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області".