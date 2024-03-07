Загинула 40-річна жінка, є поранена: на Харківщину скинули КАБи

На Вовчанськ близько 10 ранку 7 березня росіяни скинули керовані авіабомби, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Обстріл відбувся близько 10:00. Попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті Вовчанськ. Жінка близько 40 років загинула під завалами будинку. Ще одна жінка 1956 року народження отримала поранення. У результаті ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 12 будинків”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Кримінальні провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.