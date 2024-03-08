Live
  • Пт 08.03.2024
  • Харьков  -2°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены

Происшествия 07:03   08.03.2024
Оксана Горун
Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены

Взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Россияне ранили двух мужчин.

«Оккупанты нанесли удар по г. Чугуев. Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина. Зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей», — сообщил о последствиях «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью на месте работали спасатели.

Напомним, вечером 7 марта армия РФ убила двух жителей Купянска. По городу ударили из РСЗО. Погибли мужчина и женщина.

Читайте также: Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории
08.03.2024, 06:00
Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены
Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены
08.03.2024, 07:03
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
07.03.2024, 12:39
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
07.03.2024, 21:01
Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба
Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба
08.03.2024, 07:15
Пострадал ребенок: количество раненых в Чугуеве возросло — Синегубов (фото)
Пострадал ребенок: количество раненых в Чугуеве возросло — Синегубов (фото)
08.03.2024, 07:33

Новости по теме:

07:03
Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены
23:34
Главные новости Харькова 7.03: Двое погибших в Купянске из-за обстрела россиян
11:22
Погибла 40-летняя женщина, есть раненая: на Харьковщину скинули КАБы
11:14
Супруги насмерть отравились угарным газом в городе на Харьковщине
10:58
Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности

Вы читали новость: «Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Россияне ранили двух мужчин".