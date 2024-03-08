Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены

Взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Россияне ранили двух мужчин.

«Оккупанты нанесли удар по г. Чугуев. Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина. Зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей», — сообщил о последствиях «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью на месте работали спасатели.

Напомним, вечером 7 марта армия РФ убила двух жителей Купянска. По городу ударили из РСЗО. Погибли мужчина и женщина.