За сутки россияне убили на Харьковщине трех человек и девять ранили — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. За минувшие сутки под ударами из минометов и артиллерии было около 18 населенных пунктов. Также были «прилеты» С-300 и КАБ.

Пострадали жители Чугуева, Купянска и Волчанска.

Так, по Чугуеву ночью ударили ракетой из ЗРК С-300. Она попала в землю посреди жилого района. Повреждена 9-этажка, а также — банк, гостиница, магазины и частные авто. Пострадали семь человек: четыре мужчины, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев.

По Купянску россияне били с 22:14 по 23:00. «Прилеты» пришлись по частным домам. Погибли 64-летняя женщина, 58-летний мужчина. Также получил ранения 36-летний мужчина — его спасли из-под завалов.

Около 10 утра 7 марта по Волчанску ударили управляемой авиабомбой. Погибла 40-летняя женщина. Еще одна — 67 лет — получила травмы.

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Также Синегубов сообщил об обстрелах села Басово в Богодуховском районе и Синельниково в Чугуевском. Там обошлось без пострадавших.