Принудительную эвакуацию 161 ребенка проведут в двух громадах Харьковщины
Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад, которые находятся на Купянском направлении, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Должны вывезти 161 ребенка. На сегодня имеем информацию о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой громаде и 51 ребенка в Ольховатской громаде. Приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — сообщил Синегубов.
«Если люди хотят выехать за пределы Харьковской области, будем обеспечивать, в том числе через Укрзалізницю, бесплатный проезд. В Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Львовской и других наших областях людям так же готовы предоставить места для временного проживания», — отметил Синегубов.
Читайте также: Новая эвакуация на Харьковщине: вопрос рассмотрят уже на этой неделе – ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Олег Синегубов, принудительная эвакуация, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Принудительную эвакуацию 161 ребенка проведут в двух громадах Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад, которые находятся на Купянском направлении, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".