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Принудительную эвакуацию 161 ребенка проведут в двух громадах Харьковщины

Общество 17:46   07.03.2024
Оксана Якушко
Принудительную эвакуацию 161 ребенка проведут в двух громадах Харьковщины Фото: ХОВА

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад, которые находятся на Купянском направлении, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Должны вывезти 161 ребенка. На сегодня имеем информацию о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой громаде и 51 ребенка в Ольховатской громаде. Приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — сообщил Синегубов.

«Если люди хотят выехать за пределы Харьковской области, будем обеспечивать, в том числе через Укрзалізницю, бесплатный проезд. В Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Львовской и других наших областях людям так же готовы предоставить места для временного проживания», — отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 17:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад, которые находятся на Купянском направлении, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".