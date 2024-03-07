Принудительную эвакуацию 161 ребенка проведут в двух громадах Харьковщины

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад, которые находятся на Купянском направлении, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Должны вывезти 161 ребенка. На сегодня имеем информацию о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой громаде и 51 ребенка в Ольховатской громаде. Приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», — сообщил Синегубов.

«Если люди хотят выехать за пределы Харьковской области, будем обеспечивать, в том числе через Укрзалізницю, бесплатный проезд. В Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Львовской и других наших областях людям так же готовы предоставить места для временного проживания», — отметил Синегубов.