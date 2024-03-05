Новая эвакуация на Харьковщине: вопрос рассмотрят уже на этой неделе – ХОВА
Вопрос об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми из Купянского района будет рассмотрен уже на этой неделе на Совете обороны Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Враг бьет и по Купянску, и по окрестностям, и по нашим населенным пунктам. Мы намерены вывезти 161 ребенка со своими семьями», — отметил глава ХОВА.
Он также заявил, что ожидают обострения нежелания людей уезжать из-за наступления весны.
«Мы уже фиксируем людей, которые уехали раньше и сейчас пытаются вернуться в свои дома, чтобы обработать огороды. Здесь будем ужесточать работы на блокпостах, чтобы объяснять людям, что этого делать нельзя», — сказал Синегубов.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района. Кроме этого, рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации из 57 населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашовской и Куриловской громад, где проживают 1082 ребенка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: громады, діти, дети, купянск, синєгубов, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми из Купянского района будет рассмотрен уже на этой неделе на Совете обороны Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".