Новая эвакуация на Харьковщине: вопрос рассмотрят уже на этой неделе – ХОВА

Вопрос об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми из Купянского района будет рассмотрен уже на этой неделе на Совете обороны Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Враг бьет и по Купянску, и по окрестностям, и по нашим населенным пунктам. Мы намерены вывезти 161 ребенка со своими семьями», — отметил глава ХОВА.

Он также заявил, что ожидают обострения нежелания людей уезжать из-за наступления весны.

«Мы уже фиксируем людей, которые уехали раньше и сейчас пытаются вернуться в свои дома, чтобы обработать огороды. Здесь будем ужесточать работы на блокпостах, чтобы объяснять людям, что этого делать нельзя», — сказал Синегубов.

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад Купянского района. Кроме этого, рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации из 57 населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашовской и Куриловской громад, где проживают 1082 ребенка.